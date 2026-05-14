Sgominato il clan di Arzano dall' omicidio dell' innocente Coppola alle estorsioni in 17 in manette

Da napolitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato 17 persone in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Napoli e confermata dal GIP. Le indagini hanno riguardato un clan di Arzano, coinvolto in un omicidio e in attività estorsive. Le misure restrittive sono state applicate dopo il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Direzione Distrettuale.

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I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa del Tribunale di Napoli in sede di conferma e rinnovazione da parte del GIP competente del decreto di Fermo di Indiziato di delitto della Direzione Distrettuale.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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