Sgominato il clan di Arzano dall' omicidio dell' innocente Coppola alle estorsioni in 17 in manette

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato 17 persone in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Napoli e confermata dal GIP. Le indagini hanno riguardato un clan di Arzano, coinvolto in un omicidio e in attività estorsive. Le misure restrittive sono state applicate dopo il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Direzione Distrettuale.

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