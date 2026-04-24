Arzano Rosario Coppola ucciso per errore il killer ammazzato un mese dopo | 10 fermi nei clan della 167

A un mese dall’omicidio di un imbianchino di 52 anni avvenuto ad Arzano, sono stati emessi dieci fermi nei confronti di membri dei clan della 167. Tra le accuse ci sono anche quella di omicidio, legata a un errore di identità che ha portato alla sua morte. Il delitto è stato attribuito a uno scambio di persona, secondo quanto emerso durante le indagini.

Dieci fermi nei clan della 167 di Arzano (Napoli): tra le accuse quella di omicidio per la morte di un imbianchino di 52 anni, ucciso per uno scambio di persona.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Arzano, Rosario Coppola ucciso per errore in un agguato di camorra: arrestati i mandanti del clanCinque secondi interminabili, cinque colpi di pistola e una vita spezzata senza motivo. Arzano, ipotesi choc: Rosario Coppola ucciso perché scambiato per il bossPotrebbe trattarsi di un tragico errore l’omicidio di Rosario Coppola, l’uomo di 51 anni freddato con cinque colpi d’arma da fuoco nella serata di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Omicidio Rosario Coppola ad Arzano, ucciso per errore dal killer della camorra: arrestati mandanti affiliati al clan 167; Ucciso per uno scambio di persona, fermato il boss degli Amato-Pagano; Omicidio di Rosario Coppola, ecco la conferma: era innocente; Arzano, Rosario Coppola ucciso per errore dal killer del clan. Arzano, Rosario Coppola ucciso per errore, il killer ammazzato un mese dopo: 10 fermi nei clan della 167Dieci fermi nei clan della 167 di Arzano (Napoli): tra le accuse quella di omicidio per la morte di un imbianchino di 52 anni, ucciso per uno scambio di ... fanpage.it Omicidio Rosario Coppola ad Arzano, la reazione del clan: «Dobbiamo uccidere il killer della svista prima che venga arrestato»Sono passate solo poche ore dopo l’omicidio di un imbianchino incensurato, una persona estranea ai clan colpita a morte per una svista dei killer, che i due cartelli si ricompattano. Da ... ilmattino.it Omicidio Rosario Coppola ad Arzano, la reazione del clan: «Dobbiamo uccidere il killer della svista prima che venga arrestato». Ilmattino.it facebook Rosario Coppola, imbianchino 52enne, ucciso per errore in un agguato di camorra ad Arzano. Il vero obiettivo era un altro uomo. Dopo mesi di indagini, arrestati i presunti mandanti legati al clan Amato-Pagano. Una tragedia nata da uno scambio di persona e x.com