Arzano Rosario Coppola ucciso per errore in un agguato di camorra | arrestati i mandanti del clan

Da teleclubitalia.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 4 febbraio ad Arzano un uomo di 52 anni è stato ucciso con cinque colpi di pistola davanti alla sua abitazione. La vittima, un imbianchino, è stata colpita in modo accidentale durante un agguato di camorra, che si è rivelato un errore. Nei giorni successivi sono stati arrestati i presunti mandanti dell’omicidio, collegati al clan coinvolto nell’episodio.

Cinque secondi interminabili, cinque colpi di pistola e una vita spezzata senza motivo. È il tragico epilogo dell’omicidio di Rosario Coppola, imbianchino 52enne ucciso sotto casa lo scorso 4 febbraio ad Arzano per un drammatico scambio di persona. Come riporta Il Mattino, dopo due mesi di indagini serrate, arriva la svolta: i carabinieri hanno arrestato gli uomini ritenuti responsabili del delitto, legati al clan Amato-Pagano. L’inchiesta, coordinata dalla Dda di Napoli, ha portato all’esecuzione di 11 arresti su 16 indagati. Secondo gli inquirenti, a organizzare l’agguato sarebbe stato Salvatore Romano, 33 anni, ritenuto mandante del raid....🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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