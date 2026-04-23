Arzano Rosario Coppola ucciso per errore in un agguato di camorra | arrestati i mandanti del clan

Lo scorso 4 febbraio ad Arzano un uomo di 52 anni è stato ucciso con cinque colpi di pistola davanti alla sua abitazione. La vittima, un imbianchino, è stata colpita in modo accidentale durante un agguato di camorra, che si è rivelato un errore. Nei giorni successivi sono stati arrestati i presunti mandanti dell’omicidio, collegati al clan coinvolto nell’episodio.

Cinque secondi interminabili, cinque colpi di pistola e una vita spezzata senza motivo. È il tragico epilogo dell’omicidio di Rosario Coppola, imbianchino 52enne ucciso sotto casa lo scorso 4 febbraio ad Arzano per un drammatico scambio di persona. Come riporta Il Mattino, dopo due mesi di indagini serrate, arriva la svolta: i carabinieri hanno arrestato gli uomini ritenuti responsabili del delitto, legati al clan Amato-Pagano. L’inchiesta, coordinata dalla Dda di Napoli, ha portato all’esecuzione di 11 arresti su 16 indagati. Secondo gli inquirenti, a organizzare l’agguato sarebbe stato Salvatore Romano, 33 anni, ritenuto mandante del raid....🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Arzano, Rosario Coppola ucciso per errore in un agguato di camorra: arrestati i mandanti del clan Notizie correlate Leggi anche: Agguato ad Arzano in via Sette Re: ucciso Rosario Coppola. Ferito 25enne Agguato ad Arzano: morto Rosario Coppola, ferito un giovane di 25 anniUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio Rosario Coppola ad Arzano, ucciso per errore dal killer della camorra: arrestati mandanti affiliati al clan 167; Ucciso per uno scambio di persona, fermato il boss degli Amato-Pagano; Omicidio di Rosario Coppola, ecco la conferma: era innocente; Indagine DDA sulla faida di Arzano: arresti per il delitto dell’imbianchino. Omicidio di Rosario Coppola, ecco la conferma: era innocenteDopo due mesi di indagini arriva la conferma dei pm: l’imbianchino Rosario Coppola è stato ucciso ad Arzano per un tragico scambio di persona. Il drammatico epilogo di una vicenda di sangue ha ... stylo24.it Arzano, imbianchino ucciso la conferma dei pm: «Colpito per errore»Cinque interminabili secondi per guardare la morte in faccia. L’arma puntata ad alzo zero, cinque colpi di pistola esplosi in rapidissima sequenza e neppure il tempo di capire per ... ilmattino.it A febbraio, ad Arzano (NA), Rosario Coppola è stato ucciso con cinque colpi di pistola in un agguato in via Sette Re; con lui era Antonio Persico, rimasto gravemente ferito. Per l’omicidio dell’imbianchino è stato fermato un boss 33enne, noto esponente d - facebook.com facebook