Sgomberato di nuovo il cantiere della vergogna | trovati nove abusivi

Nella giornata di giovedì 14 maggio, è stato portato a termine un nuovo sgombero presso il cantiere abbandonato situato al civico 40 di via Stamira d’Ancona. L’operazione, decisa durante una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, ha portato al ritiro di nove persone trovate all’interno dell’area. Si tratta di un intervento che si ripete dopo precedenti tentativi di sgombero.

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È stato sgomberato (ancora una volta) il cantiere abbandonato al civico 40 di via Stamira d’Ancona. L’operazione, decisa durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, è stata eseguita nella giornata di giovedì 14 maggio.All’interno del caseggiato incompiuto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scontri a Bologna, sgomberato il cantiere del Museo dei Bambini. “C’è un fermo”La polizia è arrivata in forze, questa mattina intorno alle 7, al parco Mitilini, Moneta e Stefanini al Pilastro, per liberare il parco occupato... Blitz nei “suk” abusivi: trovati 16 quintali di merce di vario genereAncora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Nolana al fine di contrastare la... Temi più discussi: Lo sgombero della neve sul passo della Novena; Casa, con il decreto sgomberi arriva l'ingiunzione di rilascio per finita locazione: cos'è e come cambia l'avviso di sfratto; Lo sgombero-beffa del Sempione: pusher e tossici si riprendono l'area dopo il blitz; Foce, nuovo accampamento spontaneo di Alpini ma interviene il Municipio: niente sgombero. Torino. Terroristi rossi tentano di introdursi e occupare di nuovo lo stabile sgomberato. La polizia non attende da fuori che vengano sfondati i cancelli, ma i cancelli li apre. Ed ecco che i criminali si dileguano. Ben fatto! Questa è l’accoglienza che ci piace. x.com Nuovo accampamento di alpini alla Foce, il Municipio Medio Levante evita lo sgomberoNuovo accampamento di alpini alla Foce, ma questa volta la vicenda si conclude in modo diverso rispetto al primo caso. Il gruppo di penne nere provenienti da Brescia potrà rimanere in piazza Paolo da ... primocanale.it Foce, nuovo accampamento spontaneo di Alpini ma interviene il Municipio: niente sgomberoIn piazza Paolo da Novi la mediazione della presidente del municipio Anna Palmieri ha fatto rimanere i tendoni di un gruppo di Brescia ... ilsecoloxix.it