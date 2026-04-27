Blitz nei suk abusivi | trovati 16 quintali di merce di vario genere

Nella zona di Porta Nolana a Napoli, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione che ha portato al sequestro di circa 16 quintali di merce di vario tipo. Durante il blitz nei cosiddetti “suk” abusivi, sono stati individuati diversi punti di vendita illegali. L’intervento si inserisce in un’attività di controllo più ampia volta a contrastare i mercati non autorizzati presenti nell’area.

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Nolana al fine di contrastare la presenza dei “mercati illegali”.Forze dell’ordine in campoIn particolare, nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato e nello specifico gli agenti.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, blitz contro i mercati abusivi tra Porta Nolana e piazza Garibaldi: sequestrati 20 quintali di merceNella mattinata di ieri, la Polizia di Stato, con gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Poggioreale, insieme ai militari della Guardia di... Blitz in zona "mercato": sequestrati 20 quintali di merceIeri mattina la polizia, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, dell’Esercito Italiano e al personale dell’ASIA, hanno controllato le zone... Altri aggiornamenti Blitz nei suk abusivi: trovati 16 quintali di merce di vario genereNel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato la presenza di mercati abusivi prelevando circa 16 quintali di merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’ASIA, sono stati ... napolitoday.it I vigili attaccano il suk degli abusivi. Assetto da guerra contro i vu cumpràSequestrate sette tonnellate di materiale nei due blitz in via delle Cave Ardeatine e in prossimità della metro Piramide. Un nordafricano minaccia un agente e in due lo atterrano per immobilizzarlo. affaritaliani.it