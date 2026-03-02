Scontri a Bologna sgomberato il cantiere del Museo dei Bambini C’è un fermo

Questa mattina alle sette, le forze dell’ordine sono intervenute al parco Mitilini, Moneta e Stefanini nel quartiere Pilastro di Bologna, per sgomberare il cantiere del Museo dei Bambini. Durante l’operazione, sono stati dispiegati numerosi agenti e sono stati fermati alcuni attivisti coinvolti nella protesta. L’intervento ha portato alla conclusione dell’occupazione del sito e al sequestro delle attrezzature presenti.

La polizia è arrivata in forze, questa mattina intorno alle 7, al parco Mitilini, Moneta e Stefanini al Pilastro, per liberare il parco occupato dagli attivisti contrari alla realizzazione del MuBa Gli attivisti nel parco del Pilastro nei giorni scorsi, la protesta per l'abbattimento degli alberi nel cantiere per la realizzazione del MuBa (FotoSchicchi) Bologna, 2 marzo 2026 – La polizia è arrivata in forze, questa mattina intorno alle 7, al parco Mitilini, Moneta e Stefanini al Pilastro, per liberare il parco occupato dagli attivisti contrari alla realizzazione del MuBa, Museo dei bambini e delle bambine. Ci sono stati degli scontri e, stando a quanto scrivono gli attivisti sui loro canali social, una persona sarebbe stata fermata.