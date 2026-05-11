Furto alla mostra dedicata a Raffaella Carrà | rubate due cinture Swarovski dall’esposizione Rumore

Nella cittadina di San Benedetto del Tronto, una mostra intitolata “Rumore” dedicata a una celebre showgirl è stata oggetto di un furto. Durante l’evento, sono state sottratte due cinture Swarovski che facevano parte dell’esposizione. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e nessuno ha ancora rivendicato ufficialmente il furto. La mostra, aperta nelle ultime settimane, si svolge in un luogo pubblico e accessibile al pubblico.

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