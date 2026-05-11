Furto alla mostra dedicata a Raffaella Carrà | rubate due cinture Swarovski dall’esposizione Rumore
Nella cittadina di San Benedetto del Tronto, una mostra intitolata “Rumore” dedicata a una celebre showgirl è stata oggetto di un furto. Durante l’evento, sono state sottratte due cinture Swarovski che facevano parte dell’esposizione. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e nessuno ha ancora rivendicato ufficialmente il furto. La mostra, aperta nelle ultime settimane, si svolge in un luogo pubblico e accessibile al pubblico.
A San Benedetto del Tronto, dove nelle ultime settimane era stata allestita la mostra Rumore dedicata alla celebre showgirl, sono sparite due cinture Swarovski appartenenti all’esposizione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Mostra Carrà, furto di due cinture Swarovski: indagini in corso? Punti chiave Come hanno fatto i ladri a sottrarre i gioielli senza scasso? Chi ha approfittato dell'orario di apertura per rubare le cinture?...
Raffaella Carrà, rubati alcuni suoi cimeli: erano in esposizione ad una mostraA San Benedetto del Tronto, alla mostra Rumore, sono state rubate due cinture appartenenti a Raffaella Carrà: aperta un'indagine L'articoloRaffaella...
Argomenti più discussi: Furto alla mostra di Raffaella Carrà: sottratti cimeli per un valore di 20mila euro; San Benedetto, rubate le cinte di Raffaella Carrà nell'allestimento alla Palazzina: bottino da 20mila euro. L’accusa: Non c’è vigilanza; Palazzina Azzurra, amara sorpresa. Rubati gli oggetti di scena alla mostra su Raffaella Carrà; Furto alla mostra dedicata a Raffaella Carrà presso la Palazzina Azzurra.
Il colpo è stato scoperto solo alla chiusura dell’esposizione a San Benedetto del Tronto. Polemiche per l’assenza di videosorveglianza. x.com
730 precompilato, parte la fase decisiva: rimborsi, correzioni e controlli alla prova del fisco digitale facebook