Furto alla mostra di Raffaella Carrà | rubate due cinture originali della cantante con cristalli L’appello | Restituitele il danno è culturale ed emotivo

Durante la giornata conclusiva della mostra dedicata a Raffaella Carrà, tenutasi nella Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, sono state rubate due cinture originali della cantante, impreziosite da cristalli. La scomparsa degli oggetti è stata segnalata ai Carabinieri con un appello affinché vengano restituiti, sottolineando il danno che questo atto rappresenta dal punto di vista culturale ed emotivo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dell’esposizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La giornata conclusiva della mostra “ Rumore “, l’omaggio alla carriera e allo stile di Raffaella Carrà ospitato negli spazi della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, si è chiusa con una denuncia ai Carabinieri. Domenica mattina, poco prima dell’apertura al pubblico e durante le fasi preliminari di disallestimento, è stato scoperto il furto di due cinture originali, sottratte direttamente dagli storici abiti di scena della showgirl esposti nelle sale. Un colpo anomalo: i primi rilievi delle forze dell’ordine non hanno infatti evidenziato alcun segno di effrazione agli ingressi della struttura, elemento che porta gli investigatori a ipotizzare che il furto sia stato perpetrato in pieno giorno, eludendo la sorveglianza durante i normali orari di visita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Furto alla mostra di Raffaella Carrà: rubate due cinture originali della cantante con cristalli. L’appello: “Restituitele, il danno è culturale ed emotivo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Furto alla mostra dedicata a Raffaella Carrà: rubate due cinture Swarovski dall’esposizione “Rumore”A San Benedetto del Tronto, dove nelle ultime settimane era stata allestita la mostra Rumore dedicata alla celebre showgirl, sono sparite due cinture... Raffaella Carrà, furto alla mostra di San Benedetto del Tronto: spariti oggetti originaliUn finale amaro ha scosso la chiusura di Rumore, l’esposizione dedicata a Raffaella Carrà ospitata presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del... Argomenti più discussi: Raffaella Carrà, colpo grosso alla mostra: rubati i cimeli; Furto alla mostra di Raffaella Carrà: sottratti cimeli per un valore di 20mila euro; Furto alla mostra dedicata a Raffaella Carrà presso la Palazzina Azzurra; Sparite due cinture di Raffaella Carrà dalla mostra nelle Marche. Il colpo è stato scoperto solo alla chiusura dell’esposizione a San Benedetto del Tronto. Polemiche per l’assenza di videosorveglianza. x.com Beh, l'ho fatto anch'io! reddit Sparite due cinture di Raffaella Carrà dalla mostra nelle MarcheI carabinieri indagano sul furto di due cinture appartenenti a storici abiti di scena di Raffaella Carrà, sottratte durante la mostra Rumore ospitata alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tron ... ansa.it