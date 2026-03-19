Assalto alla fabbrica Prada di Dolo ladri sfondano l'ingresso e rubano scarpe da centinaia di migliaia di euro

Una banda di ladri ha assaltato lo stabilimento Prada di Dolo, in provincia di Venezia, sfondando l’ingresso e rubando centinaia di scarpe. Il furto, ancora in fase di accertamento, avrebbe coinvolto un quantitativo di merce che potrebbe valere fino a mezzo milione di euro. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto senza fornire dettagli aggiuntivi fino a questo momento.