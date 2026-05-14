Un uomo ha rotto la vetrina di un negozio di telefonia con l’intento di rubare alcuni smartphone esposti. Tuttavia, si è reso conto troppo tardi che tutti i dispositivi erano falsi, utilizzati esclusivamente come elementi decorativi. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio in un centro commerciale della città. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Sfonda la vetrina per sottrarre gli smartphone in bella mostra ma non si rende conto che sono tutti cellulari fasulli, utilizzati appunto per la sola esposizione. L’episodio è stato scoperto ieri mattina dalla titolare del negozio Tim di via Sant’Ambrogio, che ha trovato la vetrata infranta e una gran confusione nel negozio messo a soqquadro dal ladro. Scarso il bottino che manca tra gli scaffali. Il ladro ha certo pensato di portare a termine un furto rapido e indolore, anche se l’orario probabile della spaccata – ovvero le 23 – poteva far pensare a un certo movimento in città soprattutto per la vicinanza al Teatro Galleria dove era in calendario uno spettacolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sfonda la vetrina della Tim. Ma i cellulari sono tutti falsi

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