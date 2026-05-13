A Legnano, un tentativo di furto si è verificato questa mattina presso un negozio di elettronica. Un individuo ha rotto la vetrina con l’intento di portare via alcuni smartphone esposti, ma si trattava di modelli finti destinati all’esposizione. L’episodio è stato notato dal personale che ha chiamato le forze dell’ordine, intervenute sul posto. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

Legnano (Milano), 13 maggio 2026 – Spacca la vetrina per sottrarre gli smartphone in bella mostra ma non si rende conto che sono tutti finti cellulari utilizzati per la sola esposizione: l’episodio è stato scoperto questa mattina dalla titolare del negozio Tim di via Sant’Ambrogio che ha trovato la vetrata infranta e una gran confusione nel negozio messo a soqquadro dal ladro e dal quale risultano mancanti solo poche cose. L’ignoto ladro ha certo pensato di poter portare a termine un furto rapido e indolore, anche se l’orario probabile della spaccata (le 23) poteva far pensare a un certo movimento in città soprattutto per la vicinanza al Teatro Galleria dove era in calendario uno spettacolo: infatti è stato proprio un commerciante di passaggio a rendersi conto di quanto stava accadendo e ad allertare le Forze dell’Ordine.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, vetrina spaccata per rubare gli smartphone ma sono finti cellulari da esposizione

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