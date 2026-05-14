Nella zona di San Vito, alcuni ladri hanno rubato attrezzature dei vigili del fuoco utilizzando pinze idrauliche. Il colpo ha portato via circa 100.000 euro di merce. Le telecamere di sicurezza hanno registrato le fasi della fuga, con le immagini che mostrano un'auto Audi mentre si allontana rapidamente dal luogo del furto. Le forze dell'ordine stanno analizzando i filmati per identificare i responsabili e ricostruire l'intera operazione.

? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a impossessarsi di attrezzature dei vigili del fuoco?. Quali dettagli rivelano le immagini delle telecamere sulla fuga in Audi?. Perché i criminali hanno puntato proprio quel tipo di strumenti tecnici?. Chi sono i tre complici individuati grazie ai rilievi scientifici?.? In Breve Furto avvenuto verso l'una e mezza di notte in piazza del Popolo.. Tre malviventi hanno usato pinze idrauliche rubate ai vigili del fuoco.. I ladri hanno svuotato vetrine e caveau fuggendo su un'Audi nera.. Carabinieri e Nucleo investigativo analizzano le immagini della videosorveglianza locale.. Oltre 100 mila euro in gioielli sono stati sottratti durante un furto notturno avvenuto intorno all’una e mezza di questa notte in una gioielleria situata nella piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfoltita gioielleria a San Vito: 100mila euro rubati con pinze idrauliche

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