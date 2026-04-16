Durante la notte tra domenica e lunedì, una tabaccheria all’interno di un centro commerciale di Cantù è stata presa di mira da un gruppetto di ladri che ha messo in atto un furto con un metodo insolito. I malviventi sono riusciti a entrare passando dal tetto e hanno portato via circa 100.000 euro in valori custoditi nel negozio. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto.

Un colpo di precisione chirurgica ha colpito la tabaccheria Toto Mania, situata all’interno del centro commerciale Mirabello di Cantù, durante la notte trascorsa tra domenica e lunedì. I malviventi, muovendosi con una perizia quasi acrobatica, sono riusciti a sottrarre un bottino stimato in circa 100mila euro tra contanti e scorte di sigarette. Il piano è stato messo in atto attraverso una sequenza di azioni studiate per neutralizzare ogni difesa. Inizialmente, i responsabili hanno agito sulla linea elettrica della struttura, rendendo completamente inefficaci i sistemi di videosorveglianza e i dispositivi di allarme. Una volta isolato il locale, i ladri si sono introdotti nel negozio calandosi direttamente dal tetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svaligamento acrobatico a Cantù: 100mila euro rubati dal tetto

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