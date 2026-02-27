Cambia nome per evitare la cella Fermato in A14 con denaro rubato

Un uomo è stato fermato lungo l'A14 mentre trasportava una somma di denaro proveniente da attività illecite. Nonostante avesse modificato il suo cognome in Albania, non è riuscito a evitare l'identificazione e il controllo delle forze dell'ordine. La sua presenza è stata notata durante un normale servizio di vigilanza sulla strada. Le autorità hanno deciso di procedere con le verifiche di rito, portando alla sua identificazione.

Aveva regolarmente cambiato il suo cognome in Albania, ma ciò non gli è comunque bastato per sfuggire alla giustizia. Così un uomo albanese di 38 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia stradale dopo che, nel corso degli accertamenti legati a una denuncia per ricettazione, è emerso a suo carico un ordine di esecuzione della pena emesso dal Tribunale di Bergamo per una condanna a nove mesi di carcere, relativa a reati contro il patrimonio commessi dieci anni fa. L’episodio risale a martedì scorso quando, nei pressi dell’area di servizio Pioppa Est dell’autostrada A14, all’altezza del comune di Zola Predosa, gli agenti della polizia stradale hanno sottoposto a controllo un’auto su cui viaggiavano due persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cambia nome per evitare la cella. Fermato in A14 con denaro rubato Casalgrande, fermato con denaro e quasi 30 chili di drogaCasalgrande (Reggio Emilia), 11 febbraio 2026 – Il sospetto è scattato quando è stata notata un’auto accedere al parcheggio di una azienda ceramica,... Come evitare la pubblicità su ChatGPT, cosa cambia con i nuovi annunciOpenAI ha annunciato che nelle prossime settimane partirà una fase di test degli annunci pubblicitari all’interno di ChatGpt. Discussioni sull' argomento Cambia nome per evitare la cella. Fermato in A14 con denaro rubato; SB Italia (Argos) compra Archive-IT e cambia nome in Havant; Distribuzione organizzata, la partita si gioca sui modelli; I nomi più scelti dai milanesi per i bambini nati nell'ultimo anno: cambio al vertice per maschi e femmine. Cambia nome per evitare la cella. Fermato in A14 con denaro rubatoAveva regolarmente cambiato il suo cognome in Albania, ma ciò non gli è comunque bastato per sfuggire alla giustizia. Così un uomo albanese di 38 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia stra ... ilrestodelcarlino.it Modalis cambia nome e diventa Modal Group. Il Gruppo rafforza la presenza internazionale, acquisisce nuove competenze tecniche, lancerà la propria impresa ferroviaria nel 2026 e amplia la gestione di terminal fluviali in Lorena. Dettagli in questo articolo di - facebook.com facebook Xiaomi 17 Ultra, da noi la Leica Edition cambia nome e design x.com