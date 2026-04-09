Cervia si prepara alla stagione estiva | iniziati i lavori di livellamento della duna lungo il litorale

Cervia si sta preparando all’arrivo della stagione estiva con l’avvio dei lavori di livellamento della duna di sabbia lungo il litorale. A Milano Marittima, invece, sono iniziati gli interventi per sistemare la spiaggia in vista dell’apertura ufficiale della stagione. Questi lavori sono parte di un intervento periodico volto a mantenere la sicurezza, l’accessibilità e l’aspetto estetico delle spiagge della zona.

A Milano Marittima, in vista ormai dell'apertura ufficiale della stagione estiva, sono partiti i lavori per il livellamento della duna di sabbia lungo il litorale di Cervia, un intervento periodico fondamentale per garantire la sicurezza, la fruibilità e il decoro delle spiagge in vista dei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Lavori sulle strade e teatro: ci si prepara alla stagioneLa primavera porta nel comune montano di Montefortino un corposo finanziamento destinato alla sistemazione di numerose strade, che interesseranno... Dopo tre mesi di lavori riapre al traffico via Martiri Fantini: e Cervia si prepara per il Giro d’ItaliaLe ultime rifiniture del manto stradale saranno previste nelle settimane precedenti al passaggio del Giro d’Italia, in programma domenica 17 maggio... Temi più discussi: CERVIA: A MAGGIO LA QUINTA EDIZIONE DI ALTO COCKTAIL FESTIVAL; Dopo tre mesi di lavori riapre al traffico via Martiri Fantini: e Cervia si prepara per il Giro d’Italia; Fratello Vento: a Cervia torna Artevento il festival degli aquiloni; Cervia. Aperture straordinarie nei fine settimana dei ponti di primavera. CERVIA: A MAGGIO LA QUINTA EDIZIONE DI ALTO COCKTAIL FESTIVALNews - Dal 23 al 30 maggio Cervia si prepara a riaccendere i riflettori sulla qualità e l’innovazione con il ritorno di ALTO Cocktail Festival (ACF). Giunta alla - Redazione James ... jamesmagazine.it Cervia. Aperture straordinarie nei fine settimana dei ponti di primaveraLa città di Cervia si prepara ad accogliere turisti e visitatori in occasione delle festività pasquali e dei ponti primaverili, offrendo opportunità ... ravennanotizie.it BERGAMO SORRIDE AL TIE-BREAK A CERVIA Le ragazze di coach Cervellin piegano al tie-break San Giovanni a domicilio, e chiudono con un successo l’ultima sfida stagionale #Volleyball #Pallavolo #PlayoffChallenge - facebook.com facebook