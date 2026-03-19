Il settore giovanile del Perugia torna in campo nel fine settimana con diverse partite, tra cui la Primavera che sabato si sfiderà a Cosenza e l’Under 16 che affronterà il Gubbio in un derby. Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, le squadre giovanili del club riprendono le competizioni con match programmati in varie località.

Dopo la pausa dei campionati di varie categorie giovanili per gli impegni delle Nazionali, nel prossimo fine settimana tornano numerose gare delle squadre giovanili del Perugia. Sabato, alle 14,30, il Perugia Primavera è atteso al Centro sportivo "Marca", ospite del Cosenza per continuare la sua corsa nelle zone alte della classifica. Nella stessa giornata, doppio impegno a Pineto per l’ Under 15 (ore 12,30) e per l’ Under 17 (ore 15). Domenica, invece, al Centro sportivo "Paolo Rossi" alle 12,30 l’ Under 13 affronta il Frosinone, mentre alle 15 avrà inizio il derby del campionato di Serie C Girone C Under 16 Perugia – Gubbio. La prima squadra del Perugia Femminile scenderà in campo domenica al Comunale di Avigliano (ore 15,30) per la partita di campionato Real Avigliano – AC Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settore giovanile. La Primavera sabato a Cosenza. Derby col Gubbio per l’Under 16

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