Settimana nazionale della celiachia nelle scuole di Milano serviti 65mila pasti senza glutine

Durante la Settimana nazionale della celiachia, nelle scuole di Milano sono stati preparati e serviti circa 65.000 pasti senza glutine. L'iniziativa si è svolta in diversi istituti scolastici, coinvolgendo studenti che seguono una dieta priva di questa proteina. Le mense hanno garantito la disponibilità di alimenti adatti, rispettando le normative di sicurezza alimentare e le esigenze dei ragazzi. L'obiettivo dichiarato è stato quello di promuovere un'alimentazione corretta e inclusiva per i bambini affetti da celiachia.

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Milano, 14 maggio 2026 – In occasione della Settimana nazionale della celiachia, nelle scuole e negli asili di Milano, vengono serviti oggi da Milano Ristorazione, oltre 65mila pasti completamente senza glutine, pari a quasi la metà dei pasti di questo tipo serviti per l'iniziativa in tutta la Lombardia. La proposta si inserisce nei percorsi di educazione alimentare che la Food Policy del Comune di Milano promuove in collaborazione con Milano Ristorazione e Aic, Associazione italiana celiachia, da oltre dieci anni, per diffondere una cultura del cibo attenta alle diversità e alle esigenze di tutti e tutte. La proposta senza glutine verrà offerta a tutti gli studenti, inclusi quelli con diete speciali, con le dovute personalizzazioni in base alle singole esigenze alimentari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Settimana nazionale della celiachia, nelle scuole di Milano serviti 65mila pasti senza glutine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Settimana della Celiachia, menù senza glutine nelle scuole di Fabriano e JesiJESI- Un gesto piccolo, quello del pasto condiviso, che diventa occasione di crescita, sensibilizzazione e inclusione. Settimana celiachia a Benevento: menù senza glutine nelle scuole il 13 maggioUn’iniziativa di sensibilizzazione promossa dal Comune per informare cittadini e studenti sulla celiachia e l’importanza di una corretta... Temi più discussi: Settimana nazionale della celiachia; Dal 9 al 17 maggio torna la Settimana Nazionale della Celiachia; Settimana nazionale della celiachia 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Settimana Nazionale della Celiachia. Per sfatare i falsi miti e abbattere le barriere, in occasione della Settimana Nazionale della Celiachia, iniziativa promossa da @AIC_celiachia, nelle scuole italiane è tornata l’iniziativa Tutti a tavola, tutti insieme. Scopri di più sull'iniziativa? cirfood.com/it/ne x.com Settimana nazionale della celiachia, nelle scuole di Milano serviti 65mila pasti senza glutineMilano, 14 maggio 2026 – In occasione della Settimana nazionale della celiachia, nelle scuole e negli asili di Milano, vengono serviti oggi da Milano Ristorazione, oltre 65mila pasti completamente ... ilgiorno.it Como si tinge di verde: le mura illuminate per la Settimana Nazionale della CeliachiaSabato 16 maggio, a partire dalle ore 20:00, le mura storiche di Como si tingeranno simbolicamente di verde. L’iniziativa si inserisce nel quadro della Settimana Nazionale della Celiachia (9-17 maggio ... valtellinanews.it