Settimana della prevenzione | la Misericordia di Empoli organizza un corso gratuito di disostruzione pediatrica

Durante la settimana dedicata alla prevenzione, un’associazione di volontariato locale ha annunciato un corso gratuito sulla disostruzione pediatrica, che si terrà sabato 30 maggio a partire dalle 10. L’evento mira a fornire conoscenze pratiche ai partecipanti e si svolgerà in una sede della città. La partecipazione è aperta a chiunque voglia imparare le tecniche di primo intervento in caso di ostruzione delle vie respiratorie nei bambini.

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In occasione della settimana della prevenzione la Misericordia di Empoli organizza un corso gratuito dedicato alla disostruzione pediatrica: appuntamento sabato 30 maggio, dalle 10.00 alle 12.30, al CENTRO*Empoli in via Sanzio 199 a Empoli (FI). Si tratta di un momento formativo ideato per.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Diventa operatore antincendi boschivi con il corso della Misericordia di EmpoliLa Misericordia di Empoli apre le iscrizioni per un nuovo corso base gratuito per diventare operatrice o operatore AIB (Antincendio boschivo) CVT... La Misericordia di Empoli potenzia lo sportello gratuito Punto SMileDal settembre 2024 sono quasi 140 le persone che hanno fatto accesso al servizio attivo presso gli Ambulatori Medici di via Cavour 43/b La... Temi più discussi: La Settimana della Ricerca 2026; 9–17 MAGGIO 2026 Settimana Nazionale della Celiachia Tutti a tavola, tutti insieme; Lilt, il successo della prevenzione. Screening e consulenze per 160; FORMIA | Settimana della Croce Rossa, tre giorni di prevenzione e solidarietà in città. Settimana della Croce Rossa a Rieti: eventi, prevenzione e solidarietà in tutta la città x.com Campobasso Previene, torna la settimana della salute e della prevenzioneCAMPOBASSO - Dal 25 al 30 maggio la città ospiterà la seconda edizione di Campobasso Previene, l’iniziativa dedicata alla promozione ... molisenetwork.net Formia, prevenzione e solidarietà in piazza: successo per la Settimana della Croce RossaFormia, successo per la Settimana della Croce Rossa: tre giornate di screening gratuiti, primo soccorso, prevenzione e solidarietà tra Casa del Sole e Piazza Aldo Moro ... latinaquotidiano.it