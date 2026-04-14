Diventa operatore antincendi boschivi con il corso della Misericordia di Empoli

La Misericordia di Empoli ha aperto le iscrizioni per un corso gratuito rivolto a chi desidera diventare operatore antincendi boschivi. Il percorso si rivolge a persone interessate a ottenere la certificazione riconosciuta dalla Regione Toscana, necessaria per intervenire nelle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi in aree forestali. Il corso, di tipo base, è aperto a volontari e prevede una formazione specifica nel settore.

La Misericordia di Empoli apre le iscrizioni per un nuovo corso base gratuito per diventare operatrice o operatore AIB (Antincendio boschivo) CVT (Coordinamento volontariato antincendi boschivi Toscana) e ottenere la certificazione riconosciuta dalla Regione Toscana. Le lezioni, per un totale di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it La Misericordia di Empoli pronta per un nuovo corso gratuito per soccorritoriPrenderà il via il prossimo 17 marzo il nuovo corso gratuito per soccorritori livello base, organizzato dalla Misericordia di Empoli: le lezioni si... La mensa Emmaus della misericordia di Empoli resta aperta per Pasqua e Lunedì dell’AngeloLa mensa Emmaus della Misericordia di Empoli, in via XI Febbraio, resta aperta: le porte non si chiudono neppure durante le festività pasquali.