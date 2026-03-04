La Misericordia di Empoli potenzia lo sportello gratuito Punto SMile

La Misericordia di Empoli ha rafforzato lo sportello gratuito Punto SMile, un servizio di ascolto e supporto psicologico e neuropsicologico. Il servizio è rivolto alle persone affette da sclerosi multipla e ai loro caregiver. L'iniziativa, avviata oltre un anno fa, mira a offrire assistenza e supporto a chi vive questa condizione.

Dal settembre 2024 sono quasi 140 le persone che hanno fatto accesso al servizio attivo presso gli Ambulatori Medici di via Cavour 43b La Misericordia di Empoli, a oltre un anno dalla sua apertura, potenzia lo sportello gratuito Punto SMile: il servizio di ascolto e supporto psicologico e neuropsicologico rivolto alle persone affette da sclerosi multipla e ai loro caregiver. Da oggi lo sportello estende il proprio raggio di azione a tutte le patologie degenerative del sistema nervoso, come Alzheimer, Parkinson e la Sclerosi Laterale Amiotrofica: malattie caratterizzate dalla progressiva perdita di struttura e funzione dei neuroni e dal peggioramento graduale delle capacità motorie, cognitive e comportamentali.