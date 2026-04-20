' Bretella del Rubicone' 1,7 milioni di euro per l' adeguamento del cavalcaferrovia | sarà pronta per il 2027
La Provincia di Forlì-Cesena ha avviato la procedura per affidare i lavori di adeguamento del cavalcaferrovia sulla strada provinciale 14, nota come Bretella del Rubicone. L’intervento prevede un investimento di circa 1,7 milioni di euro e si concluderà nel 2027. Il progetto riguarda il miglioramento della struttura che attraversa la ferrovia lungo questa arteria stradale.
La Provincia di Forlì-Cesena ha pubblicato la procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento del cavalcaferrovia lungo la Sp 14 “Bretella del Rubicone”. L’infrastruttura si colloca sulla bretella di collegamento tra la Ss 9 “Via Emilia” (località San Giovanni in Compito) e il casello.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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