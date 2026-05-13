Mia figlia incinta è morta chiede soldi all’ex collega e invia foto del funerale con Ai | la truffa a Bolzano
Una donna di 53 anni ha truffato un’ex collega fingendo di essere incinta, malata e di aver perso la figlia, inviando anche foto del funerale generate con un'intelligenza artificiale. La vittima ha versato denaro alla truffatrice, che ha raccontato di aver bisogno di soldi per la figlia incinta e in difficoltà. L’indagine si è svolta a Bolzano, dove sono state accertate le modalità della frode.
La donna di 53 anni ha finto gravidanza e malattia della figlia, il ricovero in una clinica specializzata e poi il suo decesso riuscendo a incassare dalla ex collega 1.550 euro prima che la vittima della truffa si accorgesse del raggiro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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