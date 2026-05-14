Un ufficio comunale di Bologna dedicato alla gestione dell’Imu ha ricevuto apprezzamenti per la competenza e la cortesia dimostrata dagli impiegati, che si sono distinti per la facilità nel comunicare con i cittadini. Tuttavia, il servizio pubblico in generale continua a ricevere anche alcune critiche legate ai tempi di risposta e all’organizzazione degli uffici. La discussione sulla qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni locali resta aperta.

Mi associo nell’elogio agli impiegati comunali di Bologna dell’ufficio che si occupa dell’Imu per la loro competenza, cordialità e facilità nel comunicare con gli utenti dai loro uffici. Sollecito nel fare altrettanto agli uffici che gestiscono la Tari, tributi per lo smaltimento dei rifiuti, a volte difficili da raggiungere, accompagnati da una burocrazia infinita per fare eo confermare una pratica. Bravi davvero ai primi. Grazie. Luisa Ottaviani Risponde Beppe Boni Non bisognerebbe mai generalizzare nel giudicare gli impiegati della pubblica amministrazione e gli uffici in cui lavorano. La gestione di un servizio la fanno gli uomini e le donne che ci lavorano, alcuni sono efficienti e altri meno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Servizio pubblico tra elogi e critiche

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