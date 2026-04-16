Lele Adani potrebbe lasciare la Rai, mentre Tiziana Alla sarà la prima donna a commentare i Mondiali di Calcio su Rai1. La decisione di Adani si inserisce in un contesto di critiche da parte dei vertici dell'azienda e del pubblico. La presenza di Alla rappresenta un cambio di passo nel panorama dei commentatori sportivi della rete pubblica. La situazione ha attirato l’attenzione sui ruoli e sulle scelte di commento in ambito televisivo.

Mentre Tiziana Alla sarà la prima donna a commentare i Mondiali di Calcio su Rai1, Lele Adani pare sia con un piede fuori dalla Tv di Stato. Il clima a Rai Sport è teso dopo le continue critiche. Sulla seconda voce della Nazionale, i malumori sono noti da tempo, dentro e fuori l’Azienda. Basta aprire un social a caso e leggere più note negative che positive. L’ex tecnico Gigi Cagni si è esposto in prima persona dalle pagine di Repubblica. Inascoltabile, un guru di quelli che pensano di aver inventato il calcio, ormai prigioniero del proprio personaggio. Esagera sempre. In realtà è molto debole: mi ha attaccato anche se non alleno da sette anni, e sui social lo hanno massacrato tutti.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - LELE ADANI CON UN PIEDE FUORI DALLA RAI TRA CRITICHE DEI VERTICI E DEL PUBBLICO

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