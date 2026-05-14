Servizio Civile le domande superano l' offerta | oltre 450 giovani pronti a mettersi in gioco Ecco i settori più amati

Da forlitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel bando del Servizio Civile Universale nella provincia di Forlì-Cesena, sono state presentate 460 domande da parte di giovani interessati a partecipare ai progetti degli enti locali, che offrono 296 posti disponibili. La richiesta di adesioni supera quindi di gran lunga le opportunità offerte, evidenziando un forte interesse tra i giovani per questa esperienza. I settori più popolari tra i candidati sono stati annunciati di recente, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici.

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La provincia di Forlì-Cesena registra un risultato molto positivo per il bando del Servizio Civile Universale: sono state infatti presentate 460 domande a fronte di 296 posti disponibili nei progetti promossi dagli enti del territorio. Un dato che conferma il forte interesse delle giovani.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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