Servizio Civile nei Comuni Gualdo Tadino apre il bando | tempi per le domande rimborsi e settori

Bazzucchi: "Invito i giovani a fare domanda e a cogliere questa sfida: è un modo concreto per prendersi cura della propria comunità" Ci sarà tempo fino all'8 aprile 2026 per fare la domanda per il bando di Gualdo Tadino per la selezione di operatori volontari in progetti di Servizio Civile Universale per l’annualità 2026. Un’occasione preziosa per i giovani che desiderano investire un anno della propria vita in un’esperienza di alto valore sociale e formativo. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso il portale di riferimento(piattaforma DOL) entro e non oltre le ore 14.00 dell'8 aprile. I progetti hanno una durata tra 10 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a circa 25 ore settimanali e un rimborso mensile di 519,47 euro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche:

Gualdo Tadino e S. Francesco. Una mostra apre le celebrazioni

Gualdo Tadino apre le scuole, il sindaco: "Il 7 gennaio in Appennino può capitare di avere basse temperature"

Temi più discussi: Servizio Civile 2026 / Notizie / Novità / Homepage; SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO 2026; Fondazione Pordenonelegge.it si apre ai giovani volontari del Servizio Civile Universale; Fermo: 43 posti per il Servizio Civile Regionale, domande entro il 27 febbraio.

Piana degli Albanesi, finanziati sei progetti di servizio civileIl Comune di Comune di Piana degli Albanesi raggiunge un traguardo storico nel campo delle politiche giovanili e dello sviluppo sociale: sono stati infatti finanziati sei progetti di Servizio Civile ... livesicilia.it

Servizio civile all’Unione dei Comuni. Monitoraggio e tutela del territorioNuova linfa per le fondamentali attività, che sono incentrate sul benessere della comunità intera. Da qualche mese, infatti, l’Unione di Comuni Montana Lunigiana ha il piacere di accogliere tre nuove ... lanazione.it

SI DICE CHE… SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, CINQUE NUOVI PROGETTI A GINOSA: 20 POSTI DISPONIBILI Il Comune di Ginosa ospiterà, a partire da settembre 2026, cinque nuovi progetti di Servizio Civile Universale, per un totale di 20 posti destinati ai - facebook.com facebook

Il servizio civile per gli over 65, la proposta di legge di #Pd e #FI x.com