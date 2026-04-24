Giovani servizio civile universale | dalla Campania oltre 36mila domande

Nella regione della Campania sono state presentate complessivamente 36.153 domande per il Bando ordinario del Servizio civile universale 2026. I giovani interessati hanno manifestato un forte interesse verso questa opportunità, secondo i dati disponibili. La cifra si riferisce alle candidature raccolte fino alla scadenza stabilita per la presentazione delle domande. La regione si conferma tra le più attive in questa fase di partecipazione.

“Sono 36.153 le domande presentate dai giovan i della Campania al Bando ordinario del Servizio civile universale 2026?. Lo dice l’assessora alle Politiche giovanili della Regione Campania, Fiorella Zabatta, commentando il report pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, relativo all’ultimo Bando. “Il dato – dice l’assessora – conferma che la Campania è la prima regione in Italia per numero di candidature, in un contesto nazionale che ha registrato complessivamente 157.998 domande a fronte di 66.073 posti disponibili: considerando che le posizioni a Bando per la nostra regione erano 11.955, significa che la domanda dei giovani della Campania è quasi tripla rispetto ai posti disponibili.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Leggi anche: Servizio Civile Universale, oltre 36mila domande presentate dai giovani della Campania

Leggi anche: Bando del servizio civile universale, dalla Campania oltre 36mila domande

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Bando Selezione Volontari SCU PROROGA scadenza: 16 aprile; Sono aperte le candidature per i 103 posti di servizio civile universale provinciale; I volontari del Servizio Civile Universale della Città Metropolitana di Cagliari ad OrientaSardegna; Portale - Servizio Civile Universale, 20 posti nelle sedi della Città metropolitana.

Servizio Civile, boom di domande in Campania: in 36mila per 12mila posti, è record nazionaleLa Campania si conferma il cuore pulsante del Servizio Civile Universale in Italia. I dati relativi al bando ordinario 2026, pubblicati dal Dipartimento ... cronachedellacampania.it

Servizio Civile Universale, boom di domande in Campania: quasi tre giovani per ogni posto disponibileLa Campania si conferma ancora una volta la regione italiana con il più alto numero di candidature al Servizio Civile Universale. Sono infatti 36.153 le domande presentate dai giovani campani per il b ... irpiniaoggi.it

BenInformati, Quotidiano, Senza categoria | Informazione sempre più social per le giovani generazioni - facebook.com facebook

Le domande, le ferite e la forza: i giovani si raccontano insieme a don Gabriele Vecchione, cappellano dell’Università La Sapienza @evacrosetta presenta #sullaviadidamasco domenica 26 aprile ore 7.30 su #Rai3 e #RaiPlay #PapaLeoneXIV x.com