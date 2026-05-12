Sciopero 18 maggio stop a bus e corriere | ecco i servizi garantiti Tper

Il 18 maggio si terrà uno sciopero che coinvolgerà bus e corriere, portando a una sospensione di molte corse previste. La società di trasporto ha annunciato che alcuni servizi saranno comunque garantiti, ma non tutti. La giornata potrebbe creare disagi per chi utilizza quotidianamente i mezzi pubblici, con molte corse che rimarranno cancellate o ridotte. Le autorità e la società di trasporto hanno fornito dettagli sulle linee e gli orari interessati.

Bologna, 12 maggio 2026 – Sarà un lunedì nero per chi si sposta con i mezzi pubblici, visto che per l’intera giornata di lunedì 18 maggio l’organizzazione sindacale Usb (Unione Sindacale di Base) ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private: dai trasporti, alla sanità, alla scuola. Braccia incrociate per 24 ore quindi contro “guerra e riarmo” e perché le risorse "vengano rimesse – si legge nel comunicato Usb – dove servono: salari, servizi pubblici, pensioni, sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto alla casa, sanità territoriale, scuola pubblica, ricerca". https:www.ilrestodelcarlino.itforlieconomiaelectrolux-licenzia-lavoratori-x2irttti I settori coinvolti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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