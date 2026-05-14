Recentemente, è stato presentato un nuovo strumento chiamato AI Control Tower, sviluppato da ServiceNow, pensato per aiutare le aziende a gestire i modelli di intelligenza artificiale e prevenire possibili problemi nei processi aziendali. Viene posta l’attenzione sul motivo per cui molte aziende non riescono a ottenere risultati concreti dagli agenti di intelligenza artificiale. La questione riguarda principalmente il controllo e la supervisione delle applicazioni AI in ambito aziendale.

? Domande chiave Come si può evitare che l'IA generi caos nei processi aziendali?. Perché solo una azienda su dieci ottiene risultati reali dagli agenti?. Come integreremo nella gerarchia dipendenti digitali capaci di decidere da soli?. Cosa accadrà quando le macchine supereranno gli umani nel 2033?.? In Breve Filippo Giannelli evidenzia come solo 1 azienda su 10 ottenga risultati concreti dall'IA.. Il rilascio di agenti specializzati in finanza, IT e HR è previsto nel 2026.. Entro il 2033 le macchine intelligenti supereranno i lavoratori umani per calo demografico.. Il 60% delle aziende ha iniziato ad adottare agenti di intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ServiceNow: l’AI Control Tower per governare il caos dei modelli

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