Paolo Crepet e la frustrazione come benzina dei neuroni dei giovani | Restituite le difficoltà ai ragazzi basta con la perfezione ignobile e i modelli alla Sanremo

Da orizzontescuola.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esperto in ambito sociale ha dichiarato che i giovani devono poter affrontare le difficoltà e sperimentare il fallimento senza sentirsi inadeguati. Durante un'intervista, ha invitato genitori e insegnanti a smettere di cercare di proteggere i ragazzi dalla pressione e a favorire un ambiente più realistico. Ha sottolineato che la frustrazione può stimolare i neuroni e favorire la crescita personale.

Nell'intervista al Corriere della Sera, Paolo Crepet esorta genitori e docenti a restituire ai giovani il diritto di fallire. L'iperprotezione e la mediocrità spengono il talento: la frustrazione fa crescere. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Paolo Crepet ai giovani: “La speranza va costruita, non si vince alla riffa”

Povertà, Mattarella: ‘affrontare le difficoltà dei giovani e dei migranti’Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prendendo la parola “fuori programma” alla cerimonia per i 430 anni dell’Ufficio Pio...

Altri aggiornamenti su Paolo Crepet.

Temi più discussi: La sciabolata di Paolo Crepet: Se fossi Papa direi ai giovani di fare l'amore ascoltando i Led Zeppelin. Sanremo? pura mediocrità: solo replicanti che vendono perfezione ignobile; Perché Crepet ha stroncato Sanremo 2026, la lezione sull'arte; Vorrei giovani che fanno l'amore sui divani ascoltando i Led Zeppelin... Invece oggi ci accontentiamo della mediocrità di Sanremo. Auguro a tutti un po' di sana sfiga: parla Paolo Crepet; Portami in un liceo, voglio dire alle ragazze chi sono stata: una che si è buttata nel fuoco, cosa disse Ornella Vanoni a Paolo Crepet.

Portami in un liceo, voglio dire alle ragazze chi sono stata: una che si è buttata nel fuoco, cosa disse Ornella Vanoni a Paolo CrepetNel riflettere sul rapporto tra sofferenza e creatività, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet ha ricordato un episodio che riguarda Ornella Vanoni. Durante un’intervista concessa in occasione della ... orizzontescuola.it

paolo crepet paolo crepet e laPaolo Crepet: Rivendichiamo il diritto di pensarePaolo Crepet presenta il suo nuovo libro il 12 marzo al Pala Bcc Romagnolo. Sono stato ‘replicato’ dall’intelligenza artificiale ... ilrestodelcarlino.it

Trova facilmente notizie e video collegati.