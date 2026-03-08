Paolo Crepet e la frustrazione come benzina dei neuroni dei giovani | Restituite le difficoltà ai ragazzi basta con la perfezione ignobile e i modelli alla Sanremo

Un esperto in ambito sociale ha dichiarato che i giovani devono poter affrontare le difficoltà e sperimentare il fallimento senza sentirsi inadeguati. Durante un'intervista, ha invitato genitori e insegnanti a smettere di cercare di proteggere i ragazzi dalla pressione e a favorire un ambiente più realistico. Ha sottolineato che la frustrazione può stimolare i neuroni e favorire la crescita personale.

Nell'intervista al Corriere della Sera, Paolo Crepet esorta genitori e docenti a restituire ai giovani il diritto di fallire. L'iperprotezione e la mediocrità spengono il talento: la frustrazione fa crescere.

