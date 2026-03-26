Nelle ultime ore, Google ha annunciato TurboQuant, un nuovo algoritmo ideato per migliorare la gestione della memoria nei sistemi di intelligenza artificiale. Questo sviluppo mira a rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse nei modelli AI, senza specificare ulteriori dettagli tecnici o applicazioni pratiche. La notizia riguarda esclusivamente l’innovazione proposta dall’azienda nel campo dell’ottimizzazione delle risorse computazionali.

Nelle ultime ore, Google ha annunciato TurboQuant, un nuovo algoritmo progettato per ottimizzare la gestione della memoria nei sistemi di intelligenza artificiale. L’obiettivo è ridurre in modo significativo le risorse necessarie durante la fase di inferenza, ovvero il momento in cui i modelli AI elaborano effettivamente le richieste degli utenti, senza compromettere prestazioni o precisione. Alla base della tecnologia ci sono due componenti principali: PolarQuant, il vero e proprio metodo di compressione, e QJL, un sistema di addestramento e ottimizzazione che garantisce l’alta qualità dei risultati nonostante la riduzione dei dati. TurboQuant utilizza tecniche avanzate di quantizzazione vettoriale per ottimizzare la gestione della cache durante l’esecuzione dei modelli AI. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - TurboQuant, l’algoritmo che ottimizza la memoria dei modelli AI

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