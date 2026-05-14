Nel calcio dilettantistico lombardo, alcune squadre hanno annunciato le conferme di staff tecnici e direttivi, mentre altri giocatori hanno cambiato squadra. Il Pavia ha deciso di mantenere in carica il direttore sportivo e l’allenatore, mentre un calciatore si è trasferito al Sant’Angelo e un altro al Crema. La fine della stagione ha portato a queste decisioni, segnando il passaggio di alcuni giocatori tra le formazioni della categoria.

Tempo di riflessioni e annunci per le formazioni lombarde che hanno raggiunto l’obiettivo della permanenza in serie D. Per quanto riguarda il Pavia, la squadra di patron Nucera ha ottenuto proprio domenica scorsa la salvezza attraverso i playout, sconfiggendo in trasferta il Breno. Oggi è già futuro per il sodalizio di via Alzaia, nei prossimi giorni sarà necessario definire la situazione tecnica con mister Antonio Fillippini, che ha fatto bene, per poi imbastire il mercato. Compito che sarà affidato ancora al ds Nicola Raso. Giorni di valutazione anche in casa Oltrepo’: dopo la brillante annata si dovrà trovare al più presto un direttore sportivo che sostituiscca Cera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie D. Il Pavia conferma il ds Raso e mister Filippini. Cera si accasa al Sant’Angelo, Lorenzi va al Crema

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