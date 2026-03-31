Como il chirurgo Angelo Maria Calati va in pensione | oltre 4mila interventi e 39 anni al Sant’Anna

Dopo 39 anni di carriera e oltre 4.000 interventi, il chirurgo Angelo Maria Calati si è ufficialmente ritirato. Durante il suo percorso professionale, ha operato in ambito di chirurgia generale e toracica presso un ospedale della città. La sua attività si è svolta prevalentemente presso l'ospedale Sant’Anna, dove ha lavorato per quasi quattro decenni.

Dalla laurea a Pavia alle missioni in Iraq e Kosovo, fino alla guida della Chirurgia Toracica d’urgenza al Sant’Anna: il percorso di Angelo Maria Calati tra sala operatoria, insegnamento e impegno civile Dopo 39 anni di carriera e oltre 4mila interventi tra chirurgia generale e toracica, per il dottor Angelo Maria Calati è arrivato il momento della pensione. Il suo percorso professionale si lega a doppio filo con la sanità lombarda e, negli ultimi anni, con il territorio comasco. All’Asst Lariana, all’ospedale Sant’Anna, è arrivato nel 2011 come responsabile della Chirurgia Toracica d’urgenza, ruolo che ha ricoperto fino a oggi. La sua formazione parte dall’Università degli Studi di Pavia, dove si laurea con lode, per poi specializzarsi nello stesso ateneo prima in chirurgia generale e successivamente in chirurgia toracica. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Leggi anche: Il poliziotto Filippo Girella va in pensione, oltre 30 anni in divisa al servizio dello stato Giuseppe "Pino" Santi, il "chirurgo elegante" va in pensioneMeritato riposo dopo oltre trent'anni tra le corsie e le sale operatorie dell'ospedale di Viterbo e le automediche del 118.