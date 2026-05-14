Serie D Entusiamo a Varese in vista della finale col Ligorna Ciceri | Questa squadra ci sa dare emozioni forti

Il Varese si prepara alla finale playoff del girone A di Serie D, in programma domenica 17 maggio alle 16 contro il Ligorna. La squadra si è allenata in vista di questa partita decisiva, che si svolgerà in trasferta. Il tecnico ha espresso soddisfazione per l’impegno mostrato dalla squadra, sottolineando come questa stagione abbia regalato emozioni intense. La sfida rappresenta l’ultimo passo per ottenere la promozione.

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Il momento della verità si avvicina. Il Varese è pronto per la sfida della finale playoff del girone A che, domenica 17 maggio alle 16 lo vedrà ospite dei liguri del Ligorna. Quarti con 56 punti la termine della stagione regolare, i biancorossi arrivano all’appuntamento dopo avere frantumato i sogni di gloria della Biellese. La pattuglia di Andrea Ciceri è chiamata a mandare al macero il ricordo della doppia sconfitta di campionato che ha fatto del Ligorna la sua bestia nera con uno 0-4 in Liguria e un 1-3 al Franco Ossola. L’ambiente biancorosso vuole tornare a respirare profumo di calcio professionistico e ottenere quindi contro il coriaceo Ligorna il lasciapassare per le sue speranze di approdo al porto della Lega Pro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. Entusiamo a Varese in vista della finale col Ligorna. Ciceri: "Questa squadra ci sa dare emozioni forti» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ma cos’è questa storia della Squadra Fiore e cosa c’entra col caso Paragon?Dalle dimissioni su Del Deo all'inchiesta che lo riguarda, dal caso Caputi al caso Giambruno, fino a tutti gli indizi che portano a Paragon: facciamo... Lazio-Milan, Hernanes: “Modric è la regina di questa squadra perché sa fare tutto”Manca sempre meno al calcio d'inizio di Lazio-Milan, sfida valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Argomenti più discussi: Lanciano Fc promosso in serie D: Grazie di aver riacceso l'entusiasmo di tutta la città [FOTO]; Ligorna-Varese, l’ultimo atto del Girone A: entusiasmo contro riscatto nella finale playoff; Finale playoff: a Cave l'entusiasmo del Rieti contro la solidità del Monti Prenestini; Serie D, il Monastir conquista la finale playoff - L'Unione Sarda.it. Serie D. Entusiamo a Varese in vista della finale col Ligorna. Ciceri: Questa squadra ci sa dare emozioni forti»Il momento della verità si avvicina. Il Varese è pronto per la sfida della finale playoff del girone A che, domenica 17 maggio alle 16 lo vedrà ospite dei liguri del Ligorna. Quarti con 56 punti la te ... sport.quotidiano.net