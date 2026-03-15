Lazio-Milan Hernanes | Modric è la regina di questa squadra perché sa fare tutto

L'ex centrocampista della Lazio Hernanes ha commentato la partita contro il Milan, affermando che Modric è considerato la figura centrale della squadra perché possiede molte qualità tecniche. Hernanes, che ha giocato in biancoceleste dal 2010 al 2014, ha sottolineato come il centrocampista croato sia in grado di coprire vari ruoli e di contribuire in diversi aspetti del gioco.

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Lazio-Milan, sfida valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A 20252026. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono chiamati a mandare un segnale all'Inter, che nella giornata di ieri (sabato 14 marzo), ha pareggiato in casa contro l'Atalanta di Palladino. Il Diavolo ha la possibilità di portarsi a -5 dai nerazzurri, ma per farlo serve una vittoria questa sera nel match dell'Olimpico. I biancocelesti, invece, ritroveranno il supporto dei propri tifosi, pronti a riempire lo stadio per un'ultima volta prima di riprendere la contestazione contro la società Nel pre-partita di 'DAZN', Hernanes si è espresso a pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lazio-Milan, Hernanes: “Modric è la regina di questa squadra perché sa fare tutto” Articoli correlati Milan, senti De Zerbi: “Rabiot? Sposta gli equilibri. E’ un giocatore completo, sa fare tutto”Roberto De Zerbi, ex allenatore del Sassuolo e attuale tecnico del Marsiglia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di "Viva El Futbol" dove ha... Juve Lazio, Marco Baridon a caldissimo: «Felici nella pressione, ecco lo switch mentale che deve fare questa squadra» – VIDEOdi Redazione JuventusNews24Juve Lazio, Marco Baridon a caldissimo: «Felici nella pressione, ecco lo switch mentale che deve fare questa squadra». Una raccolta di contenuti su Lazio Milan Hernanes Modric è la regina... Argomenti discussi: La sorpresa di Dazn ai tifosi: un atteso big match sarà trasmesso in chiaro. Lazio-Milan: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioniLa diretta streaming di Lazio – Milan sarà fruibile, su tutti i dispositivi abilitati, tramite la app di DAZN A raccontare la partita Lazio-Milan in telecronaca sarà la coppia formata da Pierluigi ... calciomercato.com Lazio-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVELa Lazio non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 12 sfide casalinghe contro il Milan in Serie A, con il parziale in perfetto equilibrio tra le due formazioni, grazie a quattro successi a ... sport.sky.it