Ma cos’è questa storia della Squadra Fiore e cosa c’entra col caso Paragon?

Negli ultimi giorni si sono susseguite notizie che coinvolgono la cosiddetta Squadra Fiore e il caso Paragon, con vari sviluppi che spaziano dalle dimissioni di un ufficiale di alto livello all’apertura di un’inchiesta giudiziaria. Tra i temi al centro dell’attenzione ci sono anche i procedimenti legali relativi a un ex funzionario e altri casi collegati che stanno scuotendo il settore dei servizi di intelligence. La vicenda sta attirando l’interesse di molti e si attendono ulteriori dettagli nelle prossime ore.

Dalle dimissioni su Del Deo all'inchiesta che lo riguarda, dal caso Caputi al caso Giambruno, fino a tutti gli indizi che portano a Paragon: facciamo chiarezza sull'inchiesta che sta terremotando il mondo dei servizi di intelligence.🔗 Leggi su Fanpage.it The Mistress Shows Up to Challenge the Wife—But Gets Shocked by the Cheating Husband! Notizie correlate Caso Squadra Fiore, spunta l’ombra di Paragon: nelle carte si parla di “prodotto israeliano”Tra intercettazioni su WhatsApp e il riferimento a un "prodotto israeliano", le carte sull'indagine della "squadra Fiore" delineano un quadro che... Ma allora cosa dice la perizia delle procure sul caso Paragon?I procuratori di Roma e Napoli hanno depositato le loro analisi sui telefoni delle persone coinvolte nel caso Paragon. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ma cos’è questa storia della Squadra Fiore e cosa c’entra col caso Paragon?; Questa storia non mi convince: Aldo Giannuli, lo storico dei servizi segreti, a fuoco per MOW su Tavaroli e l'inchiesta sulle spie della Squadra Fiore - MOW - Mowmag.com; Vi racconto i servizietti di Del Deo; Dossieraggio: chi è Francesco Mezzokilo Stefanoni, il tecnico viterbese della Squadra Fiore. Ma cos’è questa storia della Squadra Fiore e cosa c’entra col caso Paragon?Dalle dimissioni su Del Deo all'inchiesta che lo riguarda, dal caso Caputi al caso Giambruno, fino a tutti gli indizi che portano a Paragon: facciamo chiarezza ... fanpage.it Questa storia non mi convince: Aldo Giannuli, lo storico dei servizi segreti, a fuoco per MOW su Tavaroli e l'inchiesta sulle spie della Squadra FiorePerché rivolgersi ad un uomo bruciato, ormai fuori dai giri come Giuliano Tavaroli? Questa la domanda che ci ha posto lo storico ed esperto di servizi segreti Aldo Giannuli. Perché il bubbone scop ... mowmag.com Il suo nome compare sia nel filone su 'Equalize' che in quello sulla 'Squadra Fiore'. La procura di Roma indaga sul caso. I carabinieri del Ros stanno setacciando cloud, smartphone, "citofono" alla ricerca di indizi utili - facebook.com facebook Che cosa emerge dall'inchiesta su squadra Fiore e Del Deo. Il punto di @StefanoFeltri di Appunti. x.com