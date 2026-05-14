Serie A2 donne Faenza Project non finisce più di stupire Domina Villafranca e porta la finale alla bella

Da sport.quotidiano.net 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di Serie A2 donne, la squadra di Faenza ha ottenuto una vittoria contro Villafranca con il punteggio di 78-70, portando la serie alla decisiva gara tre. Tra le giocatrici di Faenza, Ronchi ha segnato 14 punti, mentre Zanetti si è fermata a 13. La partita si è svolta in un’atmosfera molto combattuta, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul parquet.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E-Work Faenza 78 Ecodent Villafranca 70 E-WORK FAENZA: Brzonova 11, Ciuffoli C. 8, Ronchi 14, Milanovic ne, Zanetti 13, Cosaro 4, Ciuffoli E. 2, Cappellotto, Guzzoni 5, Onnela 21. All.: Seletti ECODENT VILLAFRANCA: Di Maria ne, Rosignoli 2, Todeschini ne, Grisi ne, Peresson 25, Parmesani 19, Furlani, Reschiglian 5, Mancini, Rainis 13, Soglia 5, Gregori 4. All.: Soave. Arbitri: Caneva - Pulina Note – Parziali: 23-20; 40-38; 59-54. Tiri da 2: Faenza: 1936, Villafranca:; Tiri da 3: Faenza: 831, Villafranca:; Tiri liberi Faenza: 1619, Villafranca:; Rimbalzi totali: Faenza: 45, Villafranca: 42 Uscite per falli: Soglia, Gregori e Reschiglian Mamma mia che E-Work! L’ultimo ballo della stagione al PalaBubani diventa una serata da incorniciare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie a2 donne faenza project non finisce pi249 di stupire domina villafranca e porta la finale alla bella
© Sport.quotidiano.net - Serie A2 donne. Faenza Project non finisce più di stupire. Domina Villafranca e porta la finale alla bella
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Basket serie A2 donne Il Faenza Project prepara la prima sfida di semifinale contro le milanesi, in programma sabato alle 18. Seletti: "Sanga forte, ma anche loro ci temono»"Il Sanga Milano è un’ottima squadra, ma sono certo che nessuno in questo momento della stagione sia contento di giocare contro di noi".

Leggi anche: Serie A2 femminile. Sanga, obiettivo “bella“: a Faenza per l’1-1

Temi più discussi: Basket A2 donne play-off, Faenza si gioca la A1: Siamo come Forrest Gump, non fermiamoci; Finale Nazionale Kellogg's U15 Femminile, lunedì il via a Cecina e Donoratico (Live YouTube e Twitch); Game Preview – Gara 1 Finale playoff – Alpo vs Faenza; PENSIERI LIBERI IN CONTROTENDENZA / A2 LBF, È L’ORA DELLA VERITÀ: GIOVENTU’ TALENTO E QUALCHE OMBRA - di Luca Corbelli.

faenza project serie a2 donne faenzaImpresa al PalaBubani: Faenza batte Villafranca e si regala la bella in finaleLa E-Work Faenza si regala una notte da ricordare al PalaBubani, battendo 78-70 l’Alpo Villafranca in gara 2 della finale playoff di Serie A2 femminile e ... ravennaedintorni.it

faenza project serie a2 donne faenzaFaenza perde Gara 1 della finale playoff e ora si gioca tutto al Pala BubaniSi complica la corsa dell’ E-Work Faenza nella finale playoff della Serie A2 di basket femminile. In gara 1 le ragazze di coach Seletti sono state sconfitte 73-59 sul parquet dell’Ecodent Alpo, che ha ... ravennaedintorni.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web