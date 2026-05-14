Nella partita di Serie A2 donne, la squadra di Faenza ha ottenuto una vittoria contro Villafranca con il punteggio di 78-70, portando la serie alla decisiva gara tre. Tra le giocatrici di Faenza, Ronchi ha segnato 14 punti, mentre Zanetti si è fermata a 13. La partita si è svolta in un’atmosfera molto combattuta, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul parquet.

E-Work Faenza 78 Ecodent Villafranca 70 E-WORK FAENZA: Brzonova 11, Ciuffoli C. 8, Ronchi 14, Milanovic ne, Zanetti 13, Cosaro 4, Ciuffoli E. 2, Cappellotto, Guzzoni 5, Onnela 21. All.: Seletti ECODENT VILLAFRANCA: Di Maria ne, Rosignoli 2, Todeschini ne, Grisi ne, Peresson 25, Parmesani 19, Furlani, Reschiglian 5, Mancini, Rainis 13, Soglia 5, Gregori 4. All.: Soave. Arbitri: Caneva - Pulina Note – Parziali: 23-20; 40-38; 59-54. Tiri da 2: Faenza: 1936, Villafranca:; Tiri da 3: Faenza: 831, Villafranca:; Tiri liberi Faenza: 1619, Villafranca:; Rimbalzi totali: Faenza: 45, Villafranca: 42 Uscite per falli: Soglia, Gregori e Reschiglian Mamma mia che E-Work! L’ultimo ballo della stagione al PalaBubani diventa una serata da incorniciare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A2 donne. Faenza Project non finisce più di stupire. Domina Villafranca e porta la finale alla bella

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