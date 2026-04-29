Serie A2 femminile Sanga obiettivo bella | a Faenza per l’1-1

Nella serie A2 femminile, la squadra ha concluso la regular season con 21 vittorie su 24 partite e ha superato il primo turno dei playoff con un 2-0. Ora si prepara alla partita di Faenza con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo e raggiungere l’1-1 nella serie. La sfida si gioca in un momento in cui un passo falso potrebbe mettere in discussione l’intera qualificazione.

È il bello ed il brutto della formula dei playoff. Domini la stagione regolare con 21 vittorie su 24, risolvi il primo turno con un secco 2-0, poi sbagli una partita e ti ritrovi con le spalle al muro rischiando di rovinare tutto in soli 40’. Così questa sera alle 20 la Repower Sanga Milano scende sul parquet di Faenza dove deve riequilibrare la serie delle semifinali, dopo l’inatteso ko interno di domenica scorsa. Una partita in cui c’è stato un vero e proprio blackout, con un maxi-break incassato di 3-31, passando dal +10 del 15’ al -18 del 25’. Non potranno essere 10 minuti a cambiare una stagione e così la truppa di coach Franz Pinotti si presenta con decisione in terra romagnola contro la giovanissima formazione di Faenza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Serie A2 femminile. Sanga, obiettivo “bella“: a Faenza per l’1-1 Notizie correlate Serie A1 e A2 femminile. Brixia pronta per la “bella“ contro Battipaglia. Sanga a una vittoria dall’accesso in semifinaleTempo di gare da dentro o fuori per Brixia in Serie A1 e Sanga Milano in A2 femminile. Basket Serie A2 femminile. Giussano sconfitta con onore. La capolista Sanga è troppo forteContro la capolista della Serie A2, il Sanga Milano, Giussano non ha sfigurato perdendo con onore (67-50). Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Techfind Serie A2, playoff - Faenza strappa gara 1 a Sanga, Alpo batte Empoli.; Techfind Serie A2, playoff - Faenza strappa gara 1 a Sanga, Alpo batte Empoli. San Giovanni Valdarno e Costa Masnaga vincono in volata; Sanga Milano 53 Faenza Basket Project E-Work 67; Serie A2 femminile. Sanga, obiettivo bella: a Faenza per l’1-1. Serie A2 femminile. Sanga, obiettivo bella: a Faenza per l’1-1È il bello ed il brutto della formula dei playoff. Domini la stagione regolare con 21 vittorie su 24, risolvi il primo turno con un secco 2-0, poi sbagli una partita e ti ritrovi con le spalle al muro ... ilgiorno.it Serie A1 e A2 femminile. Brixia pronta per la bella contro Battipaglia. Sanga a una vittoria dall’accesso in semifinaleTempo di gare da dentro o fuori per Brixia in Serie A1 e Sanga Milano in A2 femminile. Le ... msn.com ScreenWeek Cinema & Serie - facebook.com facebook Uncovered Rome, la docu-serie dedicata alla Roma meno in vista ift.tt/yAoXPJ1 x.com