Il Faenza Project si sta preparando per la prima partita di semifinale contro le milanesi in programma sabato alle 18. La squadra si sta concentrando sull’incontro, consapevole della forza delle avversarie, ma anche fiduciosa delle proprie capacità. Il coach ha dichiarato che il Sanga Milano è una formazione di livello, ma che in questo momento della stagione nessuno desidera affrontarli.

"Il Sanga Milano è un’ottima squadra, ma sono certo che nessuno in questo momento della stagione sia contento di giocare contro di noi". Non c’è una frase più veritiera per fotografare lo stato di salute dell’E-Work e le parole di coach Paolo Seletti dimostrano anche quanto le faentine non si sentano battute in partenza, pur dovendo affrontare in semifinale una delle big dell’A2. Il Sanga Milano è una vera e propria corazzata e basta pensare che per allestire il roster ha speso di più di quanto ha fatto il Project nella scorsa stagione in A1, ma ora che sono in ballo, le faentine vogliono giocarsela fino alla fine. "Pe far capire quanto sia difficile questa serie, basta pensare che Milano ha perso tre partite in tutta la stagione e che noi per eliminarla dovremo batterla due volte in nove giorni– continua Seletti -.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie A2 donne Il Faenza Project prepara la prima sfida di semifinale contro le milanesi, in programma sabato alle 18. Seletti: "Sanga forte, ma anche loro ci temono»

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