Serie A Sassuolo-Muric è già un addio

Il portiere del Sassuolo, che ha difeso la porta della squadra per tre stagioni consecutive, lascerà il club al termine della stagione in corso. La società ha annunciato che il giocatore non farà più parte della rosa e si appresta a cercare una nuova sistemazione. La decisione si concretizza dopo un periodo di trattative e valutazioni interne, senza che siano stati resi noti dettagli sui motivi.

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