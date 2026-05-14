Serie A Sassuolo-Muric è già un addio
Il portiere del Sassuolo, che ha difeso la porta della squadra per tre stagioni consecutive, lascerà il club al termine della stagione in corso. La società ha annunciato che il giocatore non farà più parte della rosa e si appresta a cercare una nuova sistemazione. La decisione si concretizza dopo un periodo di trattative e valutazioni interne, senza che siano stati resi noti dettagli sui motivi.
SASSUOLO Porte girevoli in casa neroverde, con la certezza che l’estremo difensore del Sassuolo cambierà per la quarta stagione di fila. E se radiomercato suggeriva qualche dubbio riguardo il possibile riscatto di Arjanet Muric (foto), arrivato l’estate scorsa in prestito dall’Ipswich Town, ci ha pensato lo stesso portiere neroverde a toglierlo, il dubbio. "Sono grato per questa stagione, ma non intendo giocare per il Sassuolo anche la prossima: con la fine del prestito, finisce anche il mio tempo qui", ha detto a gianlucadimarzio.com, aggiungendo come "è stato un anno positivo e mi sono divertito, ma ho informato il club che non voglio restare".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Temi più discussi: Muric: Non intendo più giocare per il Sassuolo per motivi personali; Muric annuncia: La mia esperienza al Sassuolo è chiusa, l’ho comunicato al club; Muric chiude l'esperienza al Sassuolo: Me ne vado per motivi personali; Sassuolo, Muric ai saluti: Ho informato il club che non voglio restare.
Si conclude dopo una stagione l'avventura di Arijanet Muric al Sassuolo ?? Queste le parole del portiere kosovaro - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/muric-per-motivi-personali-non-intendo-giocare-per-il-sassuolo-nella-prossima-stagione-2233636 facebook
?? #Muric ha dichiarato che per motivi personali non rimarrà al #Sassuolo. ??????? Il giocatore tornerà all' #Ipswich. x.com
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