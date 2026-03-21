Diretta gol Serie A LIVE | Juve Sassuolo 1-1 Locatelli si fa ipnotizzare dagli 11 metri da Muric

Nella 30esima giornata di Serie A, la partita tra Juventus e Sassuolo si è conclusa con un punteggio di 1-1. Durante il match, Locatelli ha tentato un rigore, ma Muric ha parato il tiro. La cronaca delle partite, con sintesi, tabellini e risultati, viene aggiornata in tempo reale. La giornata di campionato si svolge con sfide che coinvolgono varie squadre su tutto il calendario.

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