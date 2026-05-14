Serie A Roma-Lazio e le altre sfide Champions domenica alle 12 | c’è l’ok

Dopo settimane di incertezza, è stata confermata la data e l’orario di alcune partite di calcio importanti. La gara tra le due squadre romane si disputerà domenica 17 maggio alle 12, dopo aver superato vari passaggi legali e discussioni tra le parti coinvolte. La decisione riguarda anche altre sfide di Champions League, tutte programmate per la stessa giornata e ora ufficialmente fissate per quel momento. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

Finalmente la decisione è arrivata per le sfide Champions: Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Occhio al tennis Dopo giorni di tensione, ricorsi al Tar e trattative serrate, il derby della Capitale ha trovato la sua collocazione: domenica 17 maggio, calcio d’inizio alle 12. La Prefettura di Roma ha dato il via libera alla proposta di compromesso della Lega Serie A, chiudendo una saga che rischiava di spostare la sfida all’Olimpico a lunedì sera. Il nodo cruciale era la sovrapposizione con la finale degli Internazionali BNL al Foro Italico, a pochi passi dallo stadio. La soluzione? Un doppio slittamento: le cinque partite “Champions” anticipano a mezzogiorno, mentre il tennis posticipa alle 17. 🔗 Leggi su Sportface.it

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