Serie A caos orari Avete rotto il calcio

Da puntomagazine.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di tensioni e cambi di programma, il calcio di Serie A torna a rispettare un orario stabile. Un accordo tra il prefetto e la Lega ha stabilito che le partite si giocheranno domenica alle 12:00, mettendo fine alle variazioni improvvise che si sono verificate negli ultimi giorni. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il campionato riprende con un orario che ha generato molte discussioni.

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Prefetto e Lega trovano l’accordo. Si gioca domenica alle 12:00.. Assurdo. Quello che è successo in queste ore ha davvero dell’assurdo. Mancano due giornate al termine della serie A e la corsa Champions coinvolge 5 squadre. Si richiede la contemporaneità di 5 partite, 10 squadre coinvolte e 10 tifoserie che aspettano di sapere la propria squadra del cuore quando giocherà. La situazione, è ormai arrivata ad essere ridicola, un disastro che non salva nessuno. A pagare più di tutti sono i tifosi, come al solito. La confusione è emersa già martedì, quando la Lega Serie A ha annunciato l’orario delle partite delle squadre impiegate nella lotta Champions. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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