Manuel Agnelli, cantante e musicista, ha recentemente commentato la scena musicale italiana, criticando aspramente l’uso dell’autotune nei brani dei Maneskin, definendolo una

Manuel Agnelli ripercorre la sua carriera e si scaglia contro l’autotune e l’industria musicale italiana. Intervistato da La Repubblica, il leader degli Afterhours, che ha da poco tagliato il traguardo dei 60 anni, afferma: “In realtà questo doveva essere il mio anno sabbatico: volevo prendere questo periodo per me ma alla fine vedendo quello che succedeva intorno non potevo restare fermo. Alla fine si vede che questa è la mia attitudine e va bene così”. E ancora: “Io mi sono fatto un culo nero, ho mangiato un sacco di merda: non c’era spazio per noi nei media più importanti anche se si trattava di un fenomeno veramente rilevante quello della scena indie di quegli anni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Manuel Agnelli: “I Maneskin? Un’occasione persa per tutti. L’autotune ha rotto il ca**o in una maniera mai vista”

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Manuel Agnelli

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Manuel Agnelli torna a parlare di musica e lo fa con la sua solita schiettezza. Il frontman degli Afterhours ha lanciato il progetto Suoni dal futuro, un’iniziativa che punta a dare spazio a una nuova generazione di artisti lontana dalle logiche dello streaming e - facebook.com facebook

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