Hai rotto il ca** va** Grande Fratello Vip rissa choc | furia Alessandra Mussolini Portatela via

Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello Vip, si è verificato un episodio di tensione tra alcuni concorrenti, che ha portato a una discussione accesa. L’alterco è iniziato durante una festa all’interno del reality e si è concluso con insulti e richiami a portare via una persona. Tra i partecipanti coinvolti, una delle protagoniste ha perso le staffe urlando parole offensive e chiedendo che qualcuno la portasse via.

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Alta tensione nella Casa del Grande Fratello Vip a pochi giorni dalla finale. Nelle ultime ore, una discussione tra concorrenti è degenerata in un confronto acceso, nato da un episodio avvenuto durante una festa organizzata all’interno del reality. La lite avrebbe preso forma dopo alcune confidenze emerse al termine del party, quando tra i gieffini è stato riportato un presunto bacio tra Francesca Manzini e Raul Dumitras avvenuto in confessionale. Cosa sarebbe successo dopo la festa. Secondo quanto discusso tra i concorrenti, l’episodio riguarderebbe un bacio avvenuto in confessionale. La questione avrebbe irritato Francesca Manzini, che avrebbe contestato la diffusione del racconto davanti agli altri, ritenendo il momento privato e suscettibile di interpretazioni esterne.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Hai rotto il ca**, va**”. Grande Fratello Vip, rissa choc: furia Alessandra Mussolini. “Portatela via” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Hai rotto”. Grande Fratello Vip, furia Alessandra Mussolini. “Portatela via”Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più incandescente man mano che la finale si avvicina. “Alessandra Mussolini… Voi siete delle…”. Furia Antonella Elia al Grande Fratello VipTensione alle stelle nella casa del Grande Fratello Vip, dove nelle ultime ore si è consumato uno dei momenti più accesi di questa edizione. Argomenti più discussi: Esplode la tensione al GF Vip, Alessandra Mussolini stufa di Francesca Manzini: Falsona, litighi per le clip; Ascolti tv 8 maggio 2026 | Mille E Una Cover Sanremo Grande Fratello Vip Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel; Grande Fratello Vip, DIRETTA. Alessandra Mussolini va in finale.