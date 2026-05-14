Serafini ha commentato il ruolo di Chivu nella gestione del suo team, affermando che il suo successo è stato possibile grazie al supporto della società. Ha inoltre confrontato questa situazione con quella di Allegri, evidenziando differenze nel modo in cui i due allenatori sono stati sostenuti. La riflessione si basa su un’analisi delle rispettive esperienze dei due allenatori, senza aggiungere interpretazioni o considerazioni personali. Il commento è stato rilasciato in esclusiva, accompagnato da un video.

di Alberto Petrosilli Serafini, noto giornalista, ha analizzato il momento del Milan e di Allegri facendo un importante paragone con Cristian Chivu. Luca Serafini, noto giornalista tifoso del Milan, è intervenuto in esclusiva a Milannews24 per analizzare il momento dei rossoneri. Questo un passaggio sull’Inter di Chivu: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Ci sono voci insistenti di un addio di Allegri a fine stagione indipendentemente dal risultato finale. Cosa ne pensi e cosa pensi del fatto che da 3-4 anni il Milan si trovi di fronte sempre ad una rivoluzione societaria e tecnica? « E’ evidente che l’allenatore in un momento così... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serafini: «Chivu bravissimo nella gestione ma il grosso merito è della società che l’ha sostenuto. Il contrario di quanto sta succedendo ad Allegri» ESCLUSIVA e VIDEO

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