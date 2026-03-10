Le notizie più importanti sul Milan di questa mattina includono l'interesse di Cardinale per Allegri come possibile allenatore e il desiderio di André di vestire la maglia rossonera. Inoltre, ci sono voci di un possibile arrivo da Parma che potrebbe rafforzare la rosa. Questi sono i principali aggiornamenti sul club finora pubblicati in giornata.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 10 marzo 2026. Ma anche nel corso della giornata sono emerse novità molto interessanti che rendono bene l'idea di cosa si viva nel mondo rossonero in questi giorni. Il successo sul derby ha rilanciato le ambizioni del Diavolo in chiave Scudetto, certo, ma bisognerà mantenere un elevato standard di rendimento e continuità per centrare prima il piazzamento in Champions League. E poi si vedrà. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è un grande allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Top News Milan: Cardinale ‘vota’ il grande Allegri. André sogna in rossonero. Da Parma possono arrivare …

Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan, fiducia al Max. Cardinale vota Allegri. Il futuro è suo"

Milan, Allegri è un gigante: ecco perché. Mercato, André sogna e prende piede un maxi scambio

Temi più discussi: -2 al derby: Allegri ha un solo dubbio. Le probabili in casa Milan; Milan, un tifoso in più per il derby: Cardinale atteso alla rifinitura a Milanello e poi a San Siro; Milan, si rivede Cardinale: assisterà alla rifinitura e poi sarà in tribuna al derby; Allegri Derby speciale ma l'obiettivo resta tornare in Champions.

Milan, Cardinale presente a Milanello prima del derby della Madonnina con l'Inter: il gesto del patron rossonero. La ricostruzione

Cardinale accompagna il Milan al derby... : le top news delle 22:00

