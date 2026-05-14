Due uomini originari di Canosa sono stati arrestati a Trani con l’accusa di aver sequestrato una persona e di aver commesso una rapina. Le indagini hanno accertato che i due pregiudicati utilizzavano un’auto clonato per colpire anziani in diverse regioni, tra Puglia, Basilicata e Campania. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine dopo un’attività investigativa volta a individuare i responsabili di queste azioni criminali. Le autorità hanno sequestrato l’auto utilizzata durante i reati.

È di due provvedimenti di fermo per sequestro di persona, rapina aggravata e altri reati il bilancio di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani. I destinatari sono due uomini di 53 anni e 58 anni, entrambi originari di Canosa di Puglia e già noti alle forze dell’ordine, accusati di aver preso di mira persone anziane e vulnerabili tra Puglia, Basilicata e Campania. L’indagine, avviata a gennaio 2026 e conclusa ad aprile dello stesso anno, ha permesso di ricostruire un sistema criminale basato sull’utilizzo di un’auto clonata per compiere i colpi restando impuniti. Le indagini e la scoperta dell’auto clonata Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita da un’intuizione dei militari della Stazione di Canosa di Puglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sequestro di persona e rapine a Trani, colpivano anziani con auto clonata: due pregiudicati arrestati

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