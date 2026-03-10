Rapina e sequestro di persona | arrestati 4 pregiudicati

Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo, i militari hanno arrestato quattro pregiudicati coinvolti in una rapina e un sequestro di persona. L’operazione è stata condotta in una zona della città, dove sono state eseguite le misure cautelari. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato i sospettati, recuperando anche alcuni oggetti legati all’episodio criminale.

Nella notte tra lunedì 9 marzo e martedì 10 marzo i militari della Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia, con l’ausilio dei militari delle Compagnie di Casoria e Napoli Stella, hanno eseguito un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di quattro pregiudicati gravemente indiziati dei delitti di rapina aggravata, sequestro di persona, ricettazione e detenzione e porto illegali di arma da sparo, commessi in Castellammare di Stabia il 18 settembre 2024. I militari contestualmente hanno dato esecuzione anche a... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

