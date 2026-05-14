Sequestrato in casa durante una rapina | 82enne pestato a sangue da tre giovanissimi

Da napolitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, i carabinieri hanno arrestato tre giovani sospettati di aver rapinato e aggredito un uomo di 82 anni nella sua casa di Sant'Antonio Abate lo scorso 30 marzo. Durante l'episodio, l’anziano è stato picchiato e si trovava in casa al momento della rapina. Le indagini hanno portato all’identificazione e all’arresto dei tre imputati, accusati di rapina e lesioni aggravate.

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Questa mattina i carabinieri hanno arrestato tre soggetti accusati di rapina e lesioni aggravate. L'episodio è avvenuto lo scorso 30 marzo, ai danni di un anziano, nella sua abitazione di Sant'Antonio Abate.Le indagini hanno permesso di individuare i tre soggetti che si erano introdotti.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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